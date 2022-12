Un incendiu a izbucnit duminică la o casă de pe strada Democratiei din municipiul Constanța.

Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale de stingere, autoscara, 2 SMURD si o ambulanță SAJ.

„Incendiul a pornit de la camera centralei care a ars in proportie de 90%, plus 2 tone materiale lemnos si s-a extins la o anexa gospodareasca din vecinatate si acoperisul casei vecine, in suprafata de aprox. 120 mp,” transmite ISU Constanța.

O persoană a suferit un atac de panica. A primit ingrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital.

Sursa: Realitatea de Constanta