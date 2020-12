Elena Băsescu(PMP) a votat la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din municipiul Constanţa, însoţită de preşedintele PMP Constanţa, Claudiu Palaz.

“Am votat cea mai bună echipă pentru judeţ şi cel mai bun program de guvernare pentru ţară. Am votat cu speranţă pentru copiii noştri, am votat având încredere că împreună vom putea mişca judeţul Contanţa şi întreaga Românie în direcţia bună, am votat având speranţă că în viitorul Parlament vor exista mai mulţi parlamentari care să susţină familiile monoparentale şi creşterea natalităţii. Pentru aceste lucruri am votat. Fac un apel la constănțeni să iasă în număr cat mai mare la vot pentru a oferi legitimitate următorului parlament ”, a spus Elena Băsescu după ce a votat.

Sursa: Realitatea de Constanta