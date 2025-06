„Călin Georgescu a propus numai normalități. Și a vorbit numai adevăruri.” Este declarația bombă făcută de maestrul Florin Zamfirescu. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, acesta a spus că Georgescu avea un plan, un orizont pentru români. De asemenea, maestrul a adăugat că Georgescu a spus doar adevărul și se va demonstra.

Zamfirescu: „Georgescu avea un plan, un orizont, soluții!”

„Călin Georgescu, pe mine, m-a cucerit prin ofertele lui. Nu altfel.

M-a cucerit pentru că am văzut un om care are creier și îl folosește constructiv. Cum să facem să ne ridicăm de jos din marasmul în care suntem, din datoriile uriașe? Eu am avut cu el discuții pe tema asta.

Călin Georgescu a propus numai normalități. Și a vorbit numai adevăruri. Controlabile.

Cum să zic? Demonstrabile.

Deci, zicea, răbdați fraților că ne-au nenorocit ăștia, dar uitați, facem așa, așa, așa și într-un an se întâmplă asta, într-un an, doi ani, asta și avem un orizont. Acum, cu actualii guvernanți, așteptam un orizont. Dar ei nu ne arată nimic…”, a transmis marele actor Florin Zamfirescu în cadrul emisiunii „Culisele Stalului Paralel”.