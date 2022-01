Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat marți, la un post TV, că unul din reproșurile care i se aduc în partid este că nu le dă voie miniștrilor liberali să-i atace pe social-democrați.

„Este vorba de modul in care comunicam masurile pe care le luam. E foarte usor sa scriu si eu pe Facebook ca marim pensii cu 60% si salarii cu 80%, pe urma merg in coalitie, normal nu se poate, si dau vina pe partener. As vrea mai mult fair-play”, a zis Cîțu, cu referire la PSD.

„Daca ceva mi se reproseaza in PNL acum este si modul nostru in care noi…Eu sunt cel care le-am spus colegilor mei din guvern sa comunice elegant, nu vreau o comunicare care sa puna in pericol stabilitatea acestei coalitii. Nu vreau ca PNL sa fie cel care arunca in aer aceasta coalitie. De aceea nu vedeti ministri PNL sa iasa la atac, nu vedeti sa ataca presedintele PSD. Noi vorbim de masurile PNL. Da, e adevarat, in PNL exista acest repros la adresa mea ca am cerut sa nu avem acest atac. Dar eu zic ca este foarte bine in acest moment ca PNL sa sustina masurile liberale din programul de guvernare si sa aratam ca suntem un partener cu care se poate lucra”, a adăugat liderul liberal.

Sursa: Realitatea Din PNL