Florin Cîțu a anunțat sâmbătă că și-a depus demisia din funcția de președinte PNL.

Florin Cîțu spune că nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție”.

„Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României. Am spus că sunt măsuri, și dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme. Dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang”, a declarat Cîțu.

El a fost întrebat dacă putea rămâne la şefia PNL în cazul în care nu ar fi fost coaliţia cu PSD.

„Eu cred că da. Cu toţi colegii am pornit la drum cu aceleaşi obiective. Se pare că eu am rămas fidel politicilor liberale. Niciodată nu poţi să fii singur când eşti înconjurat de principiile şi valorile liberale”, a replicat Cîţu.

El a spus că nu poate face o comparaţie între situaţia sa de acum şi cea a lui Ludovic Orban.

Florin Cîţu a declarat că nu le reproşează nimic colegilor.

„Eu vreau să mă asigur că ne vom păstra principiile şi valoriile liberale. Aş fi vrut o discuţie serioasă cu colegii mei. Curajul le-a lipsit”, a conchis Florin Cîţu.

