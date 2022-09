Universitatea Ovidius din Constanța va implementa, în următorii doi ani, proiectul Strategy and Capacity building for Ovidio Running in Europe (SCORE), finanţat cu 400.000 de Euro prin Programul european Erasmus Plus.

Proiectul își propune să dezvolte un model organizațional pentru evenimente sportive, durabil, digital, incluziv și legat de elementele culturale caracteristice teritoriului local.

„Dorim să reproducem inițiativa de succes a Ovidio Running în fiecare țară membră a consorțiului. De altfel, acest proiect vine ca o continuare a demersului nostru din perioada 2020-2021, Open Air Sport, care, pe lângă promovarea desfășurării activităților sportive în aer liber, a vizat crearea de conexiuni între activitățile sportive, cultura locală și noile tehnologii. De această dată, instituțiile de învățământ vor fi promotorii manifestării menite să insufle noilor generații cultura, valorile universale și pasiunea pentru sport. Studenții vor concura și se vor implica activ în organizarea întregului eveniment, devenind adevărații protagoniști ai fiecărei etape a implementării proiectului”, precizează prof. univ. dr. Alin Larion, prodecanul Facultății de Educație Fizică și Sport și coordonator al activităților desfășurate în cadrul SCORE.

Proiectul SCORE este realizat în cadrul unui consorţiu din care fac parte opt organizații: Universitatea Ovidius din Constanța (România), Clubul Sportiv Farul Constanța (România), Instituto di Istruzione Superiore Ovidio (Italia), ASD Runners Sulmona (Italia), SPORTCAMP SA (Grecia), Homo Educandus Agogi (Grecia), European Culture and Sport Organization (Italia), European Platform for Sports and Innovation (Belgia).

Sursa: Realitatea de Constanta