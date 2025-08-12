România riscă să intre într-un nou colaps economic ca urmare a politicilor de austeritate implementate de guvernul condus de Ilie Bolojan, avertizează analiști citați de publicația britanică Financial Times.

„Măsurile de austeritate care au stârnit nemulțumire publică și au dus la căderi de guverne prin toată Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde responsabilii încearcă să aducă sub control un deficit-record”, scriu britanicii.

Financial Times amintește că deciziile luate de Bolojan stârnesc numeroase proteste în toată țara, dar și că cele mai mari agenții de rating cotează țara drept neprietenoasă pentru investiții. În același timp, analiștii subliniază că vom pierde peste 7 miliarde de euro, fonduri europene.

Sursa: Realitatea Financiara