Felix Stroe, liderul filialei judeţene PSD şi candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că dacă va fi ales, va atrage investiţii de 2,2 miliarde de euro pentru judeţ şi că va îi va sprijini pe întreprinzătorii privaţi.

”Voi aduce 2 miliarde de euro în județul Constanța, o mare parte din ei pentru municipiul Constanța, împreună cu Decebal, suntem doi cetățeni români respectați la Banca Mondială, respectați la BERD, respectați la Comisia Europeană. Echipa noastră este o garanție pentru cetățenii municipiului și ai județului. Vom face ce trebuie pentru ei. Vom aduce minim 2 miliarde de euro în interiorul acestor patru ani. Voi face ceea ce am făcut, dar voi face pentru județul Constanța și vom asigura rezolvarea definitivă a capitolului sănătate, am spus cum o vom face, vom asigura dezvoltarea locurilor de muncă, nu avem foarte mari așteptări de la actuala guvernare în ceea ce privește scăderea șomajului, dimpotrivă”

”Proiectul meu de suflet se numeşte judeţul Constanţa. Este pariul vieţii mele şi dacă voi fi ales preşedinte, voi munci pentru constănţeni. Eu am experienţa necesară pentru această funcţie şi pot să transpun ceea ce am făcut la Compania de Apă, care era o societate comercială în pragul falimentului şi opera în jumătate din judeţ, în societatea de astăzi, viguroasă financiar ce operează regional, cu vizibilitate naţională, ce oferă servicii de calitate la preţuri absolut rezonabile, în concordanţă cu ceilalţi operatori locali. În judeţul Constanţa am făcut investiţii în distribuţia de apă şi sistemele de epurare şi canalizare de peste 740 milioane de euro, iar pentru municipiul Constanţa am depăşit 180 milioane de euro în proiecte implementate. Dar probabil că lumea nu ştie că banul european, chiar dacă provine din FEN (fonduri europene nerambursabile) are un cost conferit de procentul de cofinanţare şi RAJA S. A a făcut o cofinanţare de aproximativ 127 de milioane de euro, contribuţie proprie. Practic, atunci când am preluat RAJA sistemul vechi de apă aproape că nu mai era. Era un sistem de distribuţie şi canalizare vechi de peste 70 de ani”

Comandat de PSD filiala Constanta, CMF 21200019

Sursa: Realitatea de Constanta