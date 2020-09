Farul a încheiat la egalitate meciul disputat la Constanța cu SCM Gloria Buzău, în etapa a patra din Liga a 2-a. Deși constănțenii au condus cu 2-0 și au avut un om în plus, în ultima jumătate de oră, scorul final a fost 2-2 (2- 1).

Scorul a fost deschis în minutul 5 de Alexandru Stoica, iar în minutul 16 Dragoș Huiban a trimis în propria poartă, după un corner. Oaspeții au redus din handicap în minutul 44 prin Constantin Stoica, după un corner. și în minutul 54 au egalat prin același jucător, care a transformat un penalty acordat după un henț al fundașului Viorel Lică.

“Este un campionat foarte echilibrat, dacă ne uităm pe clasament, toate echipele sunt apropiate. În orice moment poți să cobori sau să te apropii de primele trei locuri. Este important să menținem acest pas, să facem puncte cât mai multe ca să ne putem bate până în ultima etapă a campionatului pentru accederea în play-off. După patru etape, eu spun că suntem bine, ținând cont de meciurile dificile pe care le-am avut. Am jucat cu Petrolul, pe care foarte puține echipe o să reușească să o învingă, am jucat cu Buzău, neînvinsă de 10 meciuri în Liga a 2-a, incluzându-l și pe acesta, am jucat la Timișoara, care nu primește goluri aproape deloc, și astăzi a făcut 0-0 la Reșița. Am întâlnit trei adversari foarte dificili. Să sperăm că următoarele etape ne vor aduce mai multe puncte și vom reuși să legăm 2-3 victorii pentru a rămâne în față”, a declarat Ianis Zicu.

Farul va întâlni în etapa viitoare în deplasare pe Unirea Slobozia, sâmbătă, 26 septembrie.

Sursa: Realitatea de Constanta