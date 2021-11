România a transferat din nou pacienți bolnavi de COVID-19 în Germania. Astăzi, 6 oameni au fost duși cu o aeronavă militară a Forțelor Aeriene Germane în două spitale nemțești. Numărul celor care au fost transferați în Germania a ajuns la 18, iar oficialii români iau în calcul să ceară ajutor în continuare și altor state, căci situația din spitalele românești este în continuare critică.

Roland Mettin, medic militar german: În ultimele zile am vizitat multe unități de primiri urgențe și am văzut situația, am constatat, din păcate, că situația nu mai permite acordarea de servicii medicale individuale. Am fost profund impresionați de munca depusă de medici, de întregul personal, subliniez asta, avem cel mai mare respect față de colegii noștri și ne pare rău că se află în această situație.

Aeronava nemțească a fost folosită și în primul val al pandemiei, atunci când Germania a transferat bolnavi de COVID-19 din Italia.

Sandra Duhr, medic militar german: Pot să spun că la bordul aeronavei putem să oferim servicii medicale de Terapie Intensivă pentru un număr de 6 pacienți. Ei trebuie să fie în stare stabilă, e un efort pentru ei, vin din unitățile în care se află, sunt transferați cu aeronava, iar în Germania trebuie din nou transferați.

Medic german: Am venit aici să îi ajutăm. Nici noi, nici cei din Germania, colegii noștri, nu avem de gând să le facem vreun rău

Medicii germani au fost șocați că familiile unor pacienți români, în stare gravă, au refuzat ajutorul. Motivul este unul ireal: rudele se temeau că cei dragi vor fi supuși unor experimente.

Roland Mettin, medic militar german: Am depus jurământul lui Hipocrate, o să-l respectăm în orice situație. Pe noi ne interesează să facem pacienții bine, nu vrem să le facem rău. Noi am venit aici să îi ajutăm. Nici noi, nici cei din Germania, colegii noștri, nu avem de gând să le facem vreun rău.

Până acum, 73 de bolnavi au ajuns în spitale din străinătate. Patru țări au primit pacienții români: Ungaria, Austria, Polonia și Germania.

Raed Arafat, șeful DSU: E posibil transfer către Polonia și Cehia. analizăm situația și vom vedea care vor fi. Azi vor fi duși la Munchen și Nurenberg. Aeronava va avea două aterizări. Pacienții vin de la Univeristar, Bagdasar, Elias și Matei Balș.

Dintre cei 73 de bolnavi transferați până acum în străinătate, 22 au murit, iar 7 au fost externați deja.

