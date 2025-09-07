Românii au rămas fără apărare în fața austerității, iar autoritățile vin cu firimituri de ajutoare. 50 de lei pentru plata facturilor la energie, atât primesc românii săraci.

Banii nu acoperă nici măcar un sfert din factură, având în vedere că acestea s-au dublat după expirarea plafonării. În loc să caute soluții reale, ministrul este ocupat să ne explice că România nu trimite gratuit energie în Republica Moldova.

Ajutoarele de 50 de lei la factură nu sunt suficiente, avertizează specialiștii. Mai ales în contextul în care prețurile s-au dublat după expirarea plafonării, iar scumpirile nu se opresc aici.

Experții avertizează că, la finalul lunii noiembrie, am putea să ne confruntăm cu cele mai ridicate costuri la întreținere din ultimii 35 de ani. Aceștia spun că, o familie formată din 2-3 persoane ar putea plăti la întreținere chiar și 1.000 de lei pentru un apartament cu 3 camere.

Între timp, ministrul Energiei este preocupat să nege că România ar trimite energie gratuită în Republica Moldova, deși nimeni nu a venit cu o acuzație în acest sens.

Sursa: Realitatea Financiara