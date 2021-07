Every Can Counts România, programul european dedicat colectării şi reciclării dozelor din aluminiu întâmpină turiştii aflaţi pe litoral cu o nouă ediţie a campaniei ExtravaCANza, prin care facilitează în fiecare an colectarea dozelor de băutură. Campania se desfăşoară în perioada 2 iulie – 22 august, în staţiunea Mamaia, la Taverna Aventura.

Pe toată durata campaniei, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, orele 13.00-17.00, turiştii vor putea depune dozele consumate în aparatul inteligent, indiferent de forma, mărimea sau culoarea acestora. În schimbul a cinci doze introduse în aparat, participanţii vor primi o doză de suc sau bere. În plus, aparatul inteligent va emite aleatoriu un bon câştigător, iar posesorul acestuia se va bucura de un voucher cu premii precum: rucsac cu roţi, rucsac cu greutate redusă, geantă de voiaj, halate de duş pentru copii / femei / bărbaţi. Premiile vor putea fi revendicate din orice magazin Penny România.

Devenită o campanie de tradiţie pe litoralul românesc, ExtravaCANza îşi propune să le ofere turiştilor suportul necesar pentru reciclarea dozelor de băutură, având în vedere că 69% dintre români sunt de părere că în România nu sunt suficiente pubele de reciclare, potrivit studiului realizat de Every Can Counts în 2020.

„Reciclarea dozelor de aluminiu este esenţial din atât de multe motive, de la faptul că salvează resurse epuizabile precum bauxita şi contribuie la economisirea de energie şi la diminuarea amprentei de carbon, până la reducerea costurilor efective cu depozitarea deşeurilor. Mai mult decât atât, deşeurile provenite din dozele de aluminiu sunt 100% reciclabile şi pot fi tratate şi valorificate pentru reutilizare numai dacă sunt colectate corect. Suntem conştienţi că schimbarea necesită eforturi susţinute în comunitate pentru a informa oamenii cu privire la beneficiile reciclării, dar şi referitor la opţiunile care să sprijine colectarea separată. GreenPoint Management şi-a asumat să participe activ la dezvoltarea durabilă şi prin campanii de conştientizare atât de necesare la nivelul societăţii. Suntem bucuroşi că am gasit un partener la fel de motivat precum Asociaţia Alucro şi am reuşit să aducem o nouă ediţie a campanie ExtravaCANza.”, a declarat Andrei Dinescu, Deputy CEO GreenPoint Management.

Sursa: Realitatea de Constanta