Echipa de fotbal CFR Cluj a fost invinsă de Sporting Braga cu scorul de 2-0, joi seara, pe Estadio Municipal din Braga, în manşa a doua a turului 3 preliminar din Europa League.

Golurile formaţiei portugheze au fost înscrise de Rodrigo Zalazar în minutele 19 (dintr-un penalty obținut de același jucător) şi 45+1.

În tur, CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu de Sporting Braga cu scorul de 2-1.

În urma acestor rezultate, CFR Cluj a fost eliminată din Europa League.

Totuși, formația ardeleană s-ar putea califica în Conference League, a treia competiție valorică din fotbalul european.

Pentru a reuși acest lucru, CFR Cluj trebuie să treacă în play-off-ul Conference League de echipa suedeză BK Hacken.