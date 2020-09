HC Dobrogea Sud și Sporting Lisabona, au terminat la egalitate, 27-27 (14-16), marţi, la Constanţa, în prima manşă a turului al doilea preliminar al European League la handbal masculin.

“Am un gust amar pentru că am revenit de la -2 la pauză la +4, asta înseamnă +6 parțial pentru noi. Și nu am știut să ținem de acest rezultat, ne-am grăbit în momentele acelea. O astfel de dublă, o calificare în grupe, se obține de cei care greșesc mai puțin. Iar noi am făcut multe greșeli tehnice: mingi direct în aut, în mâna adversarului, contratac gol! Sunt greșeli care trebuie eliminate. Am întâlnit o echipă foarte bună, dar nu de nebătut. Am avut momente mult mai bune decât ei, dar se vede că încă nu avem omogenitate, se vede că doi jucători au venit mai târziu, ne mai trebuie meciuri. Bineînțeles, trebuie să facem vizionare, să scoatem prostiile și să mergem să ne batem la Lisabona. O calificare se obține doar cu caractere puternice, doar așa poți,” a declarant George Buricea.

Pentru HCD au marcat Ionuţ Nistor 10 goluri, Vitali Komogorov 5, Zoran Nikolic 3, George Buricea 3, Irakli Cikovani 1, Onur Ersin 1, Igor Radojevic 1, Nebojsa Simovic 1, Daniel Susanu 1, Ciprian Şandru 1.

Golurile lusitanilor au fost reuşite de Frankis Carol Marzo 7, Arnaud Bingo 4, Pedro Veitia Valdez 3, Salvador Salvador 3, Nuno Silvas Soares Roque 2, Darko Djukic 2, Theo Jacques Clarac 1, Carlos Ruesga Pasarin 1, Tiago Rocha 1, Francisco Tavares 1, Jens Schoengarth 1, Matevz Skok 1.

Returul se va juca pe 29 septembrie, la Lisabona.

