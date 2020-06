Viitorul a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 4-1, un succes clar după o partidă dominată de Viitorul în a zecea victorie din acest sezon.

Viitorul a deschis scorul încă de la prima acțiune periculoasă, prin Achim, care a îndeplinit o simplă formalitate din trei metri: 1-0.

După alte situații foarte bune ale lui Rivaldinho și Iancu, căpitanul Viitorului a mărit diferența pe tabelă în min.71: Boboc a centrat perfect de pe partea dreaptă, iar Iancu a reluat cu capul, de la 10m, scor 2-0. Tabela s-a modificat din nou în min.79, Gabi Iancu marcând cu un șut din 14m pentru 3-0. Adrian Bălan în min.88 și Vlad Achim în prelungirile jocului au dus scorul la 4-1.

”Am început meciul bine. A fost o perioadă, din minutul 20 până în minutul 45, în care adversarul a jucat bine. Am marcat și goluri, mă bucur. Sunt fericit pentru jucători, au făcut un meci bun. Nu e ușor să joci cu această presiune care există la toate echipele din play-out. Cel mai fericit sunt pentru Achim. Vlad e surpriza pregătirilor după pandemie. Cred că i-am găsit poziția în teren. Pentru mine e surpriză. Eram nemulțumit înainte, el știe lucrul ăsta. Noi mergem pe drumul nostru, suntem singura echipă care a jucat din trei în trei zile. Era normal să fac schimbări. Important e ca la fiecare meci jucătorii să aibă minute, pentru că mai facem și alte meciuri amicale. Trebuie să am un lot omogen, să fie din punct de vedere fizic la același standard. Fiecare are șansa lui. De etapa viitoare jucăm din șase în șase zile. E un meci foarte greu la Sepsi, eu întotdeauna am surprizele mele. Pentru mine nu există o stea în frunte la niciun jucător, nu există titulari sau rezerve”, a declarat Gheorghe Hagi, la finalul partidei.

În etapa următoare din play-out-ul Ligii 1, FC Viitorul Constanța va întâlni sâmbătă, 27 iunie, de la ora 20, în deplasare, pe Sepsi Sf. Gheorghe.