Donald Trump a făcut afirmația într-o postare pe platforma sa Truth Social, la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe marginea lucrărilor Adunării Generale a ONU.

Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte viabilă, a afirmat Trump.

Potrivt Reuters, Donald Trump a criticat Rusia, spunând că a luptat fără scop într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână.

În postarea sa, preşedintele Statelor Unite a încurajat Ucraina să acționeze: Putin și Rusia se află într-o situație economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acționeze.

Donald Trump a afirmat că SUA vor continua să furnizeze arme aliaților pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele.

Știrea inițială:

Președintele american, Donald Trump, a declarat marţi că, în opinia sa, țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian.

Da, cred asta, a răspuns Donald Trump când a fost întrebat despre doborârea avioanelor rusești de către NATO, în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe marginea lucrărilor Adunării Generale a ONU, la New York, potrivit CNN.

Ulterior, el nu a spus dacă Statele Unite se vor alătura eforturilor de doborâre a avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian. Depinde de circumstanțe. Dar știți, suntem foarte puternici față de NATO, a spus Donald Trump.

Membrii NATO s-au mobilizat în ultimele săptămâni după ce drone și avioane rusești le-au încălcat spațiul aerian.

Vineri, trei avioane militare rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei.

Acest incident a avut loc la o săptămână după ce mai multe drone au intrat în spațiul aerian polonez, determinând intervenția avioanelor NATO, iar o dronă rusească a violat spațiul aerian românesc, fiind interceptată de avioane militare.

Aliații europeni au avertizat luni că vor doborî avioanele sau dronele rusești implicate în orice alte încălcări ale spațiului aerian al NATO, în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.