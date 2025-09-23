Doi cetăţeni români au fost arestaţi, luni după-amiază, pentru că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, lângă Attica, a anunţat, marţi, Paza de Coastă, potrivit Kathimerini.

Paza de Coastă a anunţat că a fost alertată de Marina Militară, care i-a văzut pe cei doi bărbaţi pe o barcă turistică care naviga în strâmtoarea dintre continent şi insulă.

Paza de Coastă a efectuat o inspecţie asupra celor doi străini şi a bunurilor lor şi a găsit fotografii ale bazei navale pe telefoanele lor mobile.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 52 şi 22 de ani, au fost arestaţi pentru suspiciune de spionaj şi duşi la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu.

Ofiţerii le-au confiscat telefoanele mobile, 4.700 de euro şi 400 de dolari, iar barca pe care se aflau a fost dusă la ţărm pentru a se efectua o verificare amănunţită a documentelor de transport.

Baza navală Salamis este cea mai mare din Marina Elenă, găzduind majoritatea navelor sale, precum şi multe dintre serviciile sale administrative, de instruire şi de sprijin.

Baza, situată la aproximativ doi kilometri de coasta portului Pireu din Atena, are aproximativ 10.000 de angajaţi militari şi civili.

