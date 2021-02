Farul și Dunărea Călărași au încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 16-a a Ligii a 2-a.

După o primă repriză echilibrată, în minutul 45, la o fază, în careul gazdelor, atacantul Banyoi de la Farul a fost faultat, iar Antonio Cruceru a executat impecabil penalty-ul, deschizând scorul. Dunărea începe mai bine repriza secundă și în minutul 54 a reușit egalarea prin Alami, care a șutat plasat de la 12 metri.

În clasamentul Ligii a 2-a Farul se află pe locul 11 cu 21 de puncte.

Etapa viitoare, duminică, 28 februarie, Farul va juca la Constanța cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu de la ora 11:30.

“O partidă intensă, așa cum mă așteptam. Ambele echipe au încercat să obțină cele trei puncte. Niciuna dintre ele nu cred că este mulțumită cu acest rezultat de egalitate. Am reușit să marcăm primii, am încercat să marcăm și golul al doilea. Înainte să primim gol, chiar am avut situația de unu la unu cu portarul a lui Bălan. Din păcate, nu a reușit să marcheze. Iar pe o eroare de decizie și reacție a lui Panait s-a creat acea ocazie din care au și marcat. Având 1-0 și acea ocazie clară, unde poți să faci 2-0 și să închizi meciul, normal că doare. Doare și pentru că nu am reușit să marcăm golul al doilea, după ce am fost egalați. Am încercat tot timpul să câștigăm, nu am arătat ca o echipă care încearcă să țină de acest rezultat. Atât cât am putut, am fost periculoși și am încercat să câștigăm meciul. Din păcate, ne întoarcem cu un singur punct. Este și o situație grea, pentru că am pierdut doi fundași centrali, pe Leca și Antoche, care sunt suspendați meciul următor pentru 4 galbene. Dar avem jucători în lot care pot să joace la meciul următor titulari ca fundași centrali și trebuie să dăm cu toții maximum să câștigăm cele trei puncte, pentru că este o șansă mare de a rămâne în față și a ne bate pentru play-off. A fost un teren decent, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în această etapă la Liga a 2-a. Chiar a fost foarte bun, se putea pasa, deși erau unele zone puțin denivelate. Oamenii de aici au încercat să-l aducă în condiții decente și cred eu că terenul nu a influențat cu nimic rezultatul final,” a declarat Ianis Zicu.

Sursa: Realitatea de Constanta