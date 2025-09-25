Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri deschiderea unui dosar penal în urma unei serii de amenințări primite de mai multe unități de învățământ și spitale din România. Mesajele, transmise prin e-mail, conțineau informații alarmante care au generat panică și au dus la evacuări temporare în unele instituții.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a recizat că cercetările se desfășoară în regim in rem, cu privire la comiterea infracțiunii prevăzute de art. 32 alin. 4, raportat la art. 32 alin. 1 lit. a din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

DIICOT subliniază că această etapă a procesului penal stabilește cadrul legal necesar pentru strângerea probelor și clarificarea completă a situației, în vederea adoptării unei soluții legale și temeinice.

Primul SUSPECT, un tânăr de doar 17 ani, a fost audiat miercuri

Un elev de 17 ani a fost ridicat miercuri dimineață și dus la audieri, măsura fiind luată în cadrul anchetei declanșate după valul de mesaje de amenințare transmise către unități de învățământ, spitale și inspectorate de poliție din aproape toate județele țării. Din primele informații, adolescentul ar fi fost săltat chiar din scara blocului în care locuia, în timp ce se îndrepta spre școală. Mesajul transmis în ultimul mesaj este unul cutremurător și vorbește despre un atac la nivelul copiilor de clasă pregătitoare.

Amenițările cu moartea din școli și spitale. FBI ar fi cerut extrădarea minorului de 17 ani încă din decembrie 2024

Sursa: Realitatea din Justitie