Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, pe raza localității Cernavodă, un bărbat, la volanul unui autoturism având dreptul de a conduce suspendat.

În data de 02.05.2023, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cernavodă au oprit pentru control, pe raza localității Cernavodă, un autoturism condus de către un cetățean român în vârstă de 25 de ani.

În urma verificării în baza de date s-a constatat că are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

Polițiștii de frontieră, sub coordonarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Medgidia, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o cu permisul de conducere suspendat.

