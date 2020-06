Momentul deosebit al cererii in casatorie v-a adus in pragul unei noi etape din viata voastra, in care va veti uni destinele pentru a forma o familie. Nunta este primul si cel mai important eveniment din viata unui cuplu. Aceasta reprezinta un inceput de drum, un act de iubire, creatie si planificare ce va pune la incercare abilitatile organizatorice individuale si de echipa. Pe langa toata bucuria si emotia pe care o aduce, nunta este si un bun test pentru miri deoarece toate detaliile trebuie stabilite cu multe luni inainte. Ca sa iti venim in ajutor tie si partenerului tau si sa va scutim de stresul pregatirilor pentru ziua cea mare, va explicam in cele ce urmeaza cateva lucruri esentiale pentru organizarea nuntii.

Alege din timp furnizorii de servicii

Desi pare greu de crezut, organizarea unei nunti poate dura de la 3-6 luni pana la 2 ani. Se intampla acest lucru deoarece multe cupluri vor sa faca petrecerea intr-o locatie disponibila abia peste unul sau chiar doi ani sau din cauza ca mirii nu reusesc sa puna la punct toate detaliile in timp util. Pentru a nu intarzia prea mult cu marele eveniment din viata ta dupa momentul cererii in casatorie gaseste furnizori pentru nunta ta cu cel putin 10-12 luni inainte de data stabilita. Asadar, pentru un eveniment de neuitat, pune pe lista alegerea locatiei, stabilirea bisericii pentru cununia religioasa, contractarea fotografului si a formatiei de nunta, inchirierea limuzinei ori a altor tipuri de autoturisme, pregatirea invitatilor, a decorurilor si a aranjamentelor florale. Mai exact, trebuie sa stabilesti din timp cele mai importante aspecte legate de nunta si sa nu lasi pe ultima suta de metri nimic din ceea ce necesita atentie sporita.

Fixeaza petrecerea de nunta imediat dupa cununia religioasa

Dupa cum bine stii, slujba de la biserica este urmata de marea petrecere de nunta pe care atat mirii cat si invitatii o asteapta cu sufletul la gura. Pentru a nu crea disconfortul oaspetilor este recomandat sa nu faci o pauza prea mare sau chiar deloc intre cununia religioasa si petrecerea de la restaurant. De multe ori, mirii aleg sa mearga in diverse locuri deosebite pentru a face fotografii, insa invitatii care le-au fost alaturi la biserica nu au nici un fel e activitate pana ce vor ajunge la local. Prin urmare, ai grija ca pauza de dupa inchierea ceremoniei religioasa sa nu depaseasca 2 ore daca vrei ca totul sa decurga perfect.

Evita sa copiezi nuntile altor persoane

Fiecare nunta este unica cu toate ca procesul de desfasurare al intregului eveniment este similar cu multe alte petreceri la care ai participat. Organizeaza aceasta zi speciala dupa bunul tau plac si tine cont de dorintele si nevoile tale. Nu toate nuntile trebuie sa aiba foc de artificii la miezul noptii sau porumbei albi, asa ca incearca sa faci alegeri potrivite pentru tine si invitatii tai fara a lua in considerare gusturile altora in materie de distractie si voie buna.

Stabileste inca de la bun inceput tematica nuntii

Daca ai nevoie de un ghid in organizarea nuntii, acela este stilul ales pentru marele eveniment. Traditional, modern sau iesit din tipare, indiferent de alegerea facuta iti va fi mai simplu sa stii cum sa selectezi toate lucrurile legate de nunta. Odata ce ai decis stilul petrecerii, opteaza pentru un local din multitudinea de restaurante nunta Constanta daca vrei un eveniment la malul marii sau cu tematica marina ori indreapta-ti atentia spre o locatie exclusivista in cazul in care iti doresti o nunta in stilul anilor ’30. Mai departe, in functie de tematica pentru care ai optat, vei putea stabili decoratiunile, aranjamentele florale, tinutele domnisoarelor de onoare, meniul, marturiile sau invitatiile pentru nunta.

Nu trebuie sa fii pasionat de domeniul evenimentelor de acest tip sau un adevarat wedding planner pentru a sti de ce sa tii cont atunci cand iti organizezi nunta. Odata ce ai stabilit furnizorii de servicii, am putea spune ca ai planificat deja majoritatea aspectelor legate de aceasta minunata zi din viata ta si ca mai departe vei completa foarte usor si restul pieselor din puzzle daca stii care este ideea generala a petrecerii.