Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți că directorii de școli, licee și grădinițe au obligația de a informa clar părinții despre ce se va întâmpla pe 8 septembrie, zi care, în mod normal, ar marca începutul anului școlar. Declarația vine în contextul în care profesorii au anunțat că vor boicota deschiderea noului an.

„Responsabilitatea le revine în primul rând directorilor. Mesajul trebuie să fie clar, explicit și cer tuturor directorilor să o facă: părinții să știe ce fac în data de 8. Dar speranța mea e că, indiferent de forma de protest, copiii vor fi primiți la școală”, a spus ministrul Daniel David.

Sindicatele din educație au anunțat că nu vor participa la festivitățile din prima zi și că vor continua protestele începând chiar cu 9 septembrie, prin boicotarea activităților de predare. Profesorii protestează deja de o lună în fața Ministerului Educației, iar miercuri se vor muta cu manifestațiile în fața Guvernului.

Întrebat despre haosul resimțit de părinți, ministrul a negat această caracterizare: „Eu nu cred că este haos, este o situație de criză în care sindicatele intenționează să protesteze. Mesajul trebuie să vină de la directorul școlii, care va spune clar ce se întâmplă. Mă îndoiesc că vor fi școli care să respingă prezența copiilor.”

Structura anului școlar 2025-2026 prevede ca elevii și preșcolarii să înceapă cursurile pe 8 septembrie, conform ordinului nr. 3.463 din 4 martie 2025. Totuși, debutul anului este marcat de incertitudine, iar în unele unități festivitățile nu vor avea loc, iar manualele nu vor fi distribuite elevilor în prima zi.

Pe 8 septembrie este programat și un miting masiv în Piața Victoriei, cu peste 30.000 de profesori și angajați din școli, urmat de un marș către Palatul Cotroceni. Protestul amintește de manifestațiile de amploare din mai-iunie 2023, din timpul grevei generale din Educație.

Cursurile ar trebui să înceapă propriu-zis pe 9 septembrie, însă sindicatele derulează un referendum intern privind boicotarea predării. Până acum, nu există un demers oficial pentru declanșarea unei noi greve generale.

