„Dupa ce Iohannis a plecat în sfârșit, Statul Paralel se grăbește să se replieze și sa își conserve puterea, abuziv menținută odată cu anularea turului 1 al prezidențialelor, împingându-si 2 dintre cei mai loiali oameni in fata: Bolojan si Predoiu!

În fața uraganului Trump care matura conducerea sorosita a UE, liderii PNL, încearcă sa faca in slugărnicia lor din România, reduta lui Soros in Europa, alaturi de Moldova a Maiei Sandu!

Cu Predoiu la conducere, partidul pierde ocazia de a scapa de sub comanda statului Paralel, unde la ordinele lui Coldea l-au adus pe sluga de Iohannis candidat la Presedintie!

Acceptat în guvern de Traian Basescu la recomandarea lui Tăriceanu pe linia lui Dinu Patriciu al carui avocat a fost, Predoiu a slujit pe oricine l-a menținut in funcție, dar mai ales a slujit statul paralel, pe Coldea si Kovesi, care l-au protejat in schimb de orice acuzatie de coruptie care i s-a adus de-a lungul timpului!

Sub “conducerea” lui, distrugerea Justitiei începută de Macovei s-a desăvârșit, continuată apoi de Alina Gheorghiu ( care se tragea in poze cu Kovesi si era scoasa pe usa din spate de la DNA), fiind transformata in arma de impunere a intereselor lui Soros in Romania, lasand anumiti judecatori si procurori sa devina instrumente de opresiune si abuz la adresa celor care ii stateau acestuia in cale.

Dar mai grav este ca a vandut suveranitatea țării, acceptând cu lașitate si slugărnicie față de clica Sorosita Europeană, sa ne fie călcată in picioare Constituția.