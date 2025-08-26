Gheorghe Piperea atacă dur Guvernul privind măsurile luate de ministerul Educației. Europarlamentarul AUR susține că scăderea salariilor profesorilor este de-a dreptul jenantă și dezvăluie câți bani vor pierde cadrele didactice cu zeci de ani vechime.

Mai mult, Piperea susține că mulți profesori riscă să își piardă locurile de muncă, iar elevii din zonele mai puțin dezvoltate ar putea rămâne fără profesori la materii importante, dacă aceștia vor decide să nu își încalce norma după ce va fi majorată cu două ore de predare pe săptămână.

„Majorarea normei didactice pe care o vrea dl Daniel David. – dl Scarlat a spus 15.000 – cei din Învățământ mie îmi spun că cel puțin 30.000 vor fi trimiși acasă pentru totdeauna, adică nu vor mai fi reintegrați.

Asta înseamnă un lucru extrem de grav, și anume ca orele acelea pe care le țineau suplinitorii – cei care vor pleca acasă acuma – vor fi ținute de către cadrele didactice specializate, și ma refer chiar la disciplinele importante: matematică, română, fizică etc.

Dacă titularul nu va vrea sau nu va putea să-și încarce norma cu aceste ore, vom avea clase întregi de copii care nu vor face matematică, fizica, română etc.

Din punct de vedere al educației, din punct de vedere cultural, din punct de vedere sociologic, imaginați-vă ce frustrare va avea un copil de la țară, care ar fi vrut să învețe, dar nu a avut cum pentru că a ratat un an, doi, trei matematica româna, fizica etc.

O oră suplimentară era plătită până la 1 august cu 54 de lei pe oră. Nu este o sumă nemaipomenită, după părerea mea. După 1 august, urmează să fie plătită cu 30 de lei pe oră. Ce înseamnă la un salariu al unui profesor cu 30 de ani vechime 1000 de lei reducere din salariu.

Iată o scădere de la 54 de lei brut pe oră la 33 – cum spune dl Antohie. Eu vă spun 30 pentru că atâta mi-a spus omul acela. Dacă ne gândim și la impozit, chiar că este foarte grav. Chiar că este jenant să vorbești despre o plată de 20 de lei pe oră, 20 de lei net”, a declarat Piperea.