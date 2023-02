Începând cu acest an școlar, în Ovidiu funcționează o creșă nouă și modernă cu program prelungit, cu o capacitate de 40 de copii cu vârsta de până la 3 ani.

Primarul George Scupra susține că investiția este una normală și necesară, dat fiind că orașul devine din ce în ce mai populat

„Orașul Ovidiu crește de la an la an ca populație, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Acesta a fost și motivul principal când am demarat acest proiect. Suntem bucuroși că putem veni cu o soluție viabilă pentru familiile tinere, care în mod justificat aveau această dorință”.

Proiectul, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, iar perioada de implementare a fost de 57 de luni.

Sursa: Realitatea de Constanta