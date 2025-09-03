Continuă protestele angajaților din învățământ în fața Ministerului Educației din București, dar și în alte orașe ale țării.

Liderii sindicali din Educație au anunțat că noul an școlar va debuta luni, pe 8 septembrie, cu un protest al cadrelor didactice, nemulțumite printre altele de majorarea normei didactice, diminuarea tarifelor pentru plata orelor suplimentare și comasarea școlilor.

La Buzău, sindicatele au anunțat că profesorii vor boicota începutul de an școlar pe modelul magistraților, în sensul în care cadrele didactice vor merge la clase, dar nu vor desfășura ore.

Pe de altă parte, ministrul educației, Daniel David, și-a exprimat încrederea că elevii vor fi primiți în școli, luni, chiar dacă în unele unități ar putea apărea forme de boicot.

El le-a cerut directorilor să-i informeze pe părinți dacă vor fi organizate sau nu festivități de primire a elevilor.