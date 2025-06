Noul consultant al AUR pe relații externe, Dan Dungaciu a făcut analiza momentului, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, după victoria suveraniștilor din Polonia. Expertul este de părere că noul șef de stat polonez poate pune frână unor decizii exagerate ale Uniunii Europene. Totodată, el a vorbit și despre cum se poziționează România în urma alegerilor din Polonia.

„In Polonia, batalia a fost comparabila cu ce s-a petrecut in Romania, dar nu chiar. Polonezii, spre deosebire de Romania, si-au construit de ani de zile o alternativa politica institutionalizata, inclusiv pentru aceasta stare de spirit, acest mod de a te aseza in Polonia, in Europa si la nivel global. Nu a fost o batalie intre Europa si dusmanii Europei, a fost o batailie intre doua moduri de a privi Europa, doua tabere europene care, insa, gandesc viitorul continentului diferit.

Victorie in Polonia care repune Polonia pe harta europeana de aici inainte si il transforma pe dl Tusk intr-un lame duck. Altminteri spus, guvernarea slaba a Poloniei, guvernarea ineficienta a Poloniei se va transforma intr-o guvernare si mai ineficienta in perspectiva parlamentarelor din 2027.

In Romania, a fost ceata aceasta care invaluia, o Romanie care neavand un canal cu conservatorii nu a stiut sa se faca mult mai bine prezenta si nu s-a putut prezenta cu mult mai multa convingere. Deci, intensitate prezentei americane a fost redusa.

La nivel european, ce se va intampla? Se va intampla faptul ca Polonia, Ungaria si Slovacia sunt acuma actori care pot sa puna frana pe multe dintre initiativele europene.

Americanii au recoltat o victorie. Sa nu uitam ca dl Trump a fost in Polonia in 2017, in timpul administratiei Dreptate si Justitie, in timpul presedintelui Duda, unde a tinut un discurs absolut grandios – scris de Stevene Bannon – in care preamarea Polonia, existenta Poloniei, forta Poloniei, identitatea poloneza, lucru pe care nu l-au uitat polonezii pana astazi”, a declarat Dan Dungaciu, in cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.

Sursa: Newsinn