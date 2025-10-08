Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația rutieră se face pe ruta Pantelimon – Saraiu – Hârșova.

Din cauza acumulărilor de apă de la intrarea în localitatea Crucea, traficul rutier pe DN2A a fost deviat.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, circulația rutieră se face pe ruta Pantelimon – Saraiu – Hârșova.

Măsura a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, după ce porțiuni de carosabil au fost acoperite de apă, iar lucrările din zonă îngreunează deplasarea.

Mai multe zone ale județului Constanța sunt afectate, miercuri dimineață, de inundații.

O mașină a fost luată de viitură între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu. Șeful a rămas blocat pe capotă, în așteptarea pompierilor care s-au mobilizat cu o barcă pneumatică.

Pompierii ISU „Dobrogea” intervin, de marți noapte, pentru gestionarea efectelor ploilor torențiale.

Bilanțul matinal indică mai mulți copaci căzuți, canalizări înfundate, străzi, subsoluri și inundate.

În municipiul Constanța, s-a dispus suspendarea temporară a circulației autobuzelor pentru a nu îngreuna intervențiile echipelor din teren și pentru a permite accesul utilajelor de intervenție.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele cu risc de inundații, să circule cu prudență și să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale echipajelor de intervenție aflate pe teren.

Ploile torențiale și vântul puternic din ultimele ore au provocat pagube în 42 de localităţi din 16 judeţe (Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea) şi în Bucureşti.