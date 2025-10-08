Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat, la Realitatea Plus, că se intervine în forță și că nu sunt probleme majore în județ. Prefectul a spus că dacă situația va rămâne la fel, școlile ar putea rămâne închise și mâine

„Cele mai mari problem le avem la Băltăgești, unde a fost înregistrat un record la ploi: 162 de litri pe metru pătrat. Avem curți inundate, subsoluri de blocuri, la fel, dar situația încă este sub control. Bărbatul a cărui mașină a fost luată de ape, iar el se refugiase pe capotă, a fost salvat și a fost transportat la spital cu ușoară hipotermie. La această oră nu pot infirma sau confirma, dacă rămân închise școlile. Dacă se mărește Codul roșu, voi propune suspendarea cursurilor și mâine. Cea mai gravă situație este în localitatea Siliștea, pentru că acolo nu se poate ajunge cu mașina mică, ci doar cu mașini mai mari. Aproape 1.500 de oameni sunt izolați, dar nu sunt sinistrați. Deci, drumurile sunt blocate, dar nu se poate ajunge cu mașină mică. Nu au fost persoane care să necesite intervenții special la Siliștea. Dacă acest Cod roșu se menține până la ora 15, până la ora 19 toate drumurile vor fi practicabile, în județul Constanța. Cei de la ISU ne-au trimis echipaje de la Botoșani și Suceava. Momentan, se intervine la toate solicitările venite pe numărul de urgență 112 și sunt rezolvate toate. Problema acum este cu drumurile, dar aici intervin cei de la CNAIR și de la drumurile județene. Am făcut tot ce este omenește posibil. Acum, situația este sub control, în județul Constanța. Asaltul oamenilor în magazine a fost cauzat de anunțul primarului din Constanța, care a recomandat oamenilor să își facă provizii pentru 24 de ore. Totuși, cred că de mâine vom reveni la normal”, a declarant prefectul de Constanța la Realitatea Plus.

Sursa: Realitatea de Constanta