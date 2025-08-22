CFR Cluj a pierdut cu 2-7 în fața echipei suedeze BK Haecken, joi seara, pe Bravida Arena din Göteborg, meciul din prima manșă a play-off-ului competiţiei de fotbal Conference League.

În urma acestui rezultat, CFR mai păstrează doar șanse teoretice să întoarcă soarta calificării și să evolueze în grupele Conference League, a treia competiție valorica din fotbalul european.

La pauză, suedezii conduceau deja cu 4-1, prin golurile marcate de Simon Gustafson (minutele 2 și 35), Silas Andersen (minutul 18) și Adrian Svanback (minutul 24).

Pentru clujeni, în prima repriză, a marcat Meriton Korenica, în minutul 38.

În repriza secundă, suedezii și-au reluat asaltul și au punctat de 3 ori prin Isak Brusberg (minutul 49) și John Paul Dembe (minutele 61 și 70).

Pentru ardeleni, a mai marcat și Andrei Cordea, în minutul 50.

Cel mai bun om al meciului a fost Amor Layouni, care a pasat decisiv la 5 dintre cele 7 goluri înscrise de Haecken.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a anunţat, joi seara, în conferinţa de presă susţinută după înfrângerea cu 7-2 din meciul cu BK Haecken, că este principalul vinovat şi a hotărât să nu mai continue la gruparea ardeleană. Petrescu susţine că în decizia de a renunţa au contat şi problemele sale de sănătate.