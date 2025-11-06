Noile reglementări ale Codului Rutier prevăd amenzi usturătoare și măsuri suplimentare împotriva celor care aleg să parcheze pe iarbă, peluze sau în zonele cu aliniamente de copaci.

Începând din noiembrie 2025, parcarea mașinii pe spațiile verzi este sancționată cu amenzi considerabil mai mari decât în anii anteriori. Potrivit noilor prevederi din Codul Rutier, șoferii riscă sancțiuni între 1.000 și 2.500 de lei, în funcție de tipul vehiculului și de zona în care a fost comisă abaterea, potrivit realitatea.net.

În București și Ilfov, amenda pentru autoturisme este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, în timp ce pentru vehiculele de mare tonaj sancțiunile cresc până la 2.500 de lei. În alte orașe, precum Suceava, sancțiunile sunt similare: între 800 și 1.500 de lei pentru persoane fizice și până la 2.500 de lei pentru persoane juridice.

Măsura are scopul de a descuraja distrugerea zonelor verzi urbane și de a încuraja șoferii să folosească parcările autorizate.

Noile reglementări nu se limitează doar la aplicarea de amenzi. În cazurile mai grave, autoritățile pot dispune ridicarea vehiculului sau blocarea roților, iar costurile pentru aceste operațiuni sunt suportate de către proprietarul autoturismului.

Mai mult, în 2025, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că o abatere repetată poate aduce sancțiuni totale de peste 1.200 de lei. Poliția Locală are misiunea de a monitoriza constant zonele problematice, iar mii de sancțiuni sunt aplicate anual pentru acest tip de încălcare a legii.

Autoritățile locale susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja mediul urban și pentru a combate obiceiul tot mai des întâlnit de a transforma spațiile verzi în locuri de parcare improvizate.

Pe lângă spațiile verzi, Codul Rutier actualizat pentru 2025 menționează și alte locuri unde oprirea sau staționarea vehiculelor este strict interzisă. Printre acestea se numără:

Trotuarele și pistele pentru biciclete, unde blocarea circulației pietonilor sau a bicicliștilor poate atrage amenzi de până la 1.215 lei;

Curbele, trecerile de pietoni și zonele semnalizate cu „oprirea interzisă”, unde sancțiunile se aplică conform prevederilor generale din Codul Rutier;

Locurile rezervate, cum ar fi cele pentru persoane cu dizabilități sau pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice. În aceste cazuri, autoritățile pot dispune ridicarea imediată a mașinii.

Aceste reguli au scopul de a menține ordinea și siguranța în traficul urban, dar și de a proteja spațiile destinate pietonilor și mediului, potrivit sursei.