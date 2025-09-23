Tensiune maximă în coaliție înainte de ședința decisivă de astăzi! PSD amenință să îi retragă sprijinul lui Ilie Bolojan dacă premierul nu renunță la concedieri. În plus, social-democrații cer și demiterea unui ministru rezist sau chiar ieșirea USR de la guvernare. Tensiuni sunt și in ce privește prelungirea plafonării TVA la alimentele de bază.

Zilele trecute au existat inclusiv amenințări privind ieșirea PSD de la guvernare. Sunt, deci, pe masă în momentul de față mai multe scenarii. Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, la ora 13.00, liderii Coaliției se vor întâlni, astăzi,la Palatul Victoria pentru a discutat despre toate aceste lucruri. Va fi ziua în care vor trebui să ia decizia finală atât pe reforma în administrație, cât și pe plafonarea adaosului la alimente.

Este de așteptat, totodată, să existe discuții și despre cum vor vota moțiunea AUR, având în vedere că social-democrații nu exclud să voteze alături de Opoziție.

Am văzut atacuri foarte dure dinspre PSD către partenerii din Coaliție. Social-democrații cer chiar demiterea ministrului USR de la Mediu, Diana Buzoianu. PSD-iștii spunea, de asemenea, că nu este exclus ca o parte dintre aceștia să voteze moțiunea inițiată de AUR, care va fi votată miercuri în plenul Parlamentului. Social-democrații au spus că dacă USR nu conștientizează că Diana Buzoianu nu mai trebuie să rămână în funcție, atunci tot partidul ar trebui să plece de la guvernare.

Social-democrații susțin și că nu este exclus să-i retragă sprijinul lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier dacă acesta nu renunță la varianta concedierii a 13.000 de angajați din instituțiile locale. Vorbim aici de acea discuție pe tema reformei din administrația locală, care a generat un blocaj major în Coaliție și care, în continuare, naște disensiuni între reprezentanții acesteia.

PSD spunea, deci, că iar putea retrage sprijinul lui Bolojan și că ar putea aștepta apoi o altă propunere de premier venită tot de la PNL.