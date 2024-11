Călin Georgescu, unul dintre cei patru candidați independenți în cursa prezidențială, a fost surpriza primului tur al alegerilor.

Acesta are peste 2 milioane de voturi și un avans detașat, de 300.000 de voturi în fața următorului candidat. Călin Georgescu a crescut puternic în sondaje în ultimele săptămâni. Ajunsese și la 10 procente în unele studii, depășindu-l pe un alt independent, mare favorit, Mircea Geoană.

Georgescu a avut o puternică campanie pe TikTok, acolo unde multe din clipurile sale au devenit virale.

Succesul lui Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale din România nu a trecut neobservat de mass media ruse. „Șocant” și „reușită surpriză” sunt termenii folosiți de presa internațională în primele relatări despre alegerile prezidențiale din România. BBC, The Guardian, France 24, The Associated Press, Reuters și AFP l-au caracterizat pe Călin Georgescu drept „un candidat pro-rus” și o „surpriză” care a produs „un cutremur” în peisajul electoral din România.

Cine este Călin Georgescu

Călin Georgescu s-a născut pe 26 martie 1962 la București și a făcut studiile superioare la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în specialitatea Îmbunătățiri Funciare, după care a obținut un titlu de doctor în Pedologie la aceeași universitate. De asemenea, el a absolvit programului postuniversitar „Securitate și apărare națională – geopolitică și geostrategie”, al Colegiului Național de Apărare „Carol I”.

Cariera profesională și-a început-o în specialitatea absolvită, pentru ca în 1991 să devină consilier al ministrului Mediului Marcian Bleahu, în cabinetul conduse de către Theodor Stolojan. În același minister a ocupat funcția de secretar general în perioada 1997-1998. Între 2000 și 2011 a fost director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă. El a fost coordonatorul echipelor care au elaborat variantele din 1999 și 2008 ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă.

În 2004-2005 a fost director în Ministerul Afacerilor Externe, iar în intervalul 2006-2012 a ocupat postul de director executiv la Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare.

Numele său s-a aflat pe lista potențialilor premieri în anii 2011 și 2012, ca soluție de înlocuire a lui Emil Boc, a cărui popularitate era în scădere după măsurile luate în timpul crizei economice din 2009-2010. La acea vreme, Georgescu a spus că nu este interesat de șefia Guvernului.

Candidatul AUR la funcția de premier

După alegerile din 2020, când AUR a reușit să intre în Parlament, partidul lui George Simion l-a propus pe Călin Georgescu drept candidat la funcția de premier. Dorin Lulea, actualul prim-vicepreședinte al AUR, preciza la acea vreme că Georgescu nu era membru al partidului, fiind desemnat ca urmare a expertizei sale în dezvoltare durabilă. Georgescu a fost candidat al AUR pentru funcția de premier și în timpul crizei politice generate de căderea guvernului Cîțu, în octombrie 2021.

Sursa: Tabu.RO