„Am avut discutii și legate de deschiderea mall-urilor. Au fost prezentate situatii specifice unde sunt magazine care au intrari exterioare, acelea vor fi deschise. Vor fi deschise în mall-uri farmaciile, magazinele care desfac produse alimentare, spalatoriile, care au fost accesibile si in perioada starii de urgenta”, a declarat Orban.

Premierul a reiterat insa ca restaurantele vor ramane in contiinuare inchise, dupa data de 15 mai.

In ceea ce priveste deplasarea dupa ridicarea starii de urgenta in interiorul si, mai ales, in afara localitatilor, Orban a precizat ca in interiorul localitatilor va exista „libertate deplina de circulatie”.

Cat priveste cadrul de reglementare aferent deplasarii in afara localitatilor, acesta nu este inca finalizat, a spus Orban. „Cand le vom hotari (criteriile de deplasare in afara localitatilor -n.r.), le vom prezenta”, a adaugat premierul.

Pe de alta parte, seful Executivului aprecizat ca vanatoarea va fi permisa, mai ales cea de mistreti, si asta din ratiuni ce tin de limitarea raspandirii pestei porcine africane, dar si pentru a proteja culturile agricole, „si asa afectate de seceta”, ca urmare a excesului de mistreti care intra pe terenurile agricole.