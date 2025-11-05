După ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a stabilit noile valori de referință pentru energia termică, prețul final pe care îl vor achita bucureștenii pentru căldura din apartamente urmează să fie stabilit la nivelul administrației locale. Decizia ANRE marchează prima etapă dintr-un proces complex care implică și aprobarea Consiliului General al Municipiului București.

