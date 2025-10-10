Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit o cantitate uriaşă de bani falși în Portul Constanţa Sud. În urma unei operațiuni internaționale, au fost identificate 160 de colete care conțineau nu mai puțin de 4,8 milioane de bancnote contrafăcute.

Potrivit autorităților, valoarea totală a acestora depășea 960 de milioane de euro. ”În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

Concret, 40 de cutii conţineau 1,2 milioane de bancnote de 500 de euro, însumând 600 de milioane de euro, iar alte 20 de cutii aveau 600.000 de bancnote de 200 de euro, în valoare de 120 de milioane de euro. În total, au fost ridicate 4,8 milioane de bancnote false, fără serie, cu o valoare cumulată de 960 de milioane de euro.

Operațiunea a fost realizată de o echipă mixtă formată din ofiţeri ai Oficiului Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi Porturi Maritime, precum și inspectori vamali.

Acțiunea se desfășoară în cadrul operațiunii internaționale DECOY III, coordonată de Europol prin EMPACT, și vizează identificarea coletelor cu bancnote contrafăcute ce intră în Uniunea Europeană din state precum China sau Turcia.

Sursa: Realitatea de Constanta