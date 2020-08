Stelian Ion și-a depus astăzi candidatura pentru Primăria Constanța.

Alături de Stelian Ion și-a depus candidatura și Remus Negoi – propunerea USR PLUS pentru Consiliul Județean Constanța.

Stelian Ion și Remus Negoi sunt sprijiniți de echipe dinamice și puternice de candidați pentru Consiliul Local și Consiliul Județean, formate din tineri antreprenori, economiști, juriști și alte domenii, oameni dedicați și care au făcut performanță în domeniile în care activează.

Candidații USR PLUS au reușit să adune peste 7000 de semnături de susținere, dintre care, aproximativ 1000 au fost obținute online, in format electronic. “Din nou, USR-PLUS dă un semnal clar de nevoia digitalizării în administrația publică, fiind prima organizație politică din România care reușește să strângă și să valideze semnături în format electronic. Din septembrie, odată cu câștigarea alegerilor locale, USR PLUS va aduce în Primăria Constanța și în Consiliul Județean o abordare modernă și eficientă, un mod de lucru care va ține cont exclusiv de interesele generale ale constănțenilor,” au declarant reprezentații USR PLUS.

Candidații Alianței USR-PLUS la Consiliul Județean Constanța

Enciu Petre, Nedelcu Edward-Ilyus. Negoi Eugen-Remus, Bădilă George, Dorea Andrada, Dumitrescu Carmen, Lazăr Gilda-Valentina, Abdurefi Semiran, Iacob Florin-Cătălin, Roșu Leila, Ochiuleț Mihai, Paris Dumitru, Moroianu Monica-Anca, Popescu Cristiana, Mirea Cristian, Stoian Cristian-Florin, Fustașu Mircea, Cojocaru Doina-Teodora, Tănase Vasilchia, Timofte Florin, Stavăr-Vergea Romeo, Zisman Alisa, Călin Iulian, Popa Daniel, Ionescu Adrian, Muctat Serdin, Cinzeacă Nicoleta. Burlibașa Adrian-Cristian, Iliuță Daniel, Peniu Gabriel-Elvis, Dragu Marius-Alexandru, Gima Stelică, Corbu Paul, Focșa Ciprian-Ionuț, Matei Marian-Claudiu, Irima Dănuţ-Nicolae, Stoian Alina, Gornicu Anamaria, Mauna Anca, Ciobaniuc Stela, Udrea Marius, Moraru Petru, Vasile George, Vîlcu Mihai, Crăciunaș Gheorghe.

Candidații Alianței USR-PLUS la Consiliul Local Constanța

Caragheorghe Dumitru, Stavăr-Vergea Romeo, Cocargeanu Florin-Daniel, Garip Mirela, Ochiuleț Mihai, Călin Iulian, Iacob Florin-Cătălin, Popescu Cristiana, Badea Aura-Cerasela, Ionescu Adrian, Lazăr Gilda-Valentina, Popa Daniel, Brighidău Andrei, Dordea Andrada, Peniu Gabriel-Elvis, Nedelcu Edward-Ilyus,