Călin Georgescu, candidatul suveranist interzis la alegerile prezidențiale, rămâne sub control judiciar. Joi, Tribunalul București a respins contestația depusă de avocații săi, iar decizia este definitivă.

Astfel, liderul suveranist rămâne cu obligațiile impuse de instanță și nu își poate relua activitatea politică în condiții normale. Controlul judiciar presupune interdicții stricte, inclusiv privind deplasările și contactul cu anumite persoane.

Decizia vine după ce avocații săi au încercat să obțină ridicarea acestei măsuri preventive, susținând că ea limitează drepturile fundamentale ale clientului lor. Judecătorii au respins însă argumentele apărării, menținând restricțiile.

Călin Georgescu rămâne astfel în afara cursei prezidențiale și sub incidența măsurilor judiciare stabilite anterior.