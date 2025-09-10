Liderul suveraniștilor Călin Georgescu a declarat miercuri, după semnarea controlului judiciar, că „zidurile minciunii” vor cădea la Bruxelles, București și Chișinău. El a comparat situația din Franța cu România și l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că s-a prezentat la Macron „ca să învețe cum se sărăcește o țară” în perioada în care era președinte interimar.

„Cred că prima dată ar fi trebuit să abordați subiectul Franța: este cel mai important. Așa cum v-am spus despre Macron, s-a întâmplat – imperiul minciunii a primit un cutremur consistent și desigur că este o zicere franceză care spune că drepturile și libertățile se iau, nu se dau. Asta face poporul francez, care astăzi este pe stradă, contestând acest sistem draconic impus ăîn Franța,.

Să nu uităm că același Macron l-a invitat pe Bolojan, care era pe vremea aceea președinte interimar și care s-a dus ca o slugă ca să învețe cum se sărăcește o țară. Eu vă spun că zidul Parisul a căzut. Va urma ca undă de șoc zidul Berlinului, care va cădea a doua oară – s-a constituit tot pe minciună. Va urma zidul Bruxelllesului și, ulterior, va urma zidul Bucureștiului. Și cu o undă așa mică se va duce – că e foarte ușor – va cădea zidul Chișinăului.

Eu vă spun așa, că nu mai avem dreptate și când dreptate se vinde nedreptate devine lege iar procesul adevărat ce este astăzi nu este al meu; este al României. Spun asta pentru că astăzi o clică de pseudoculți alogeni, continuatori ai Cominternului, stăpânesc prin fraudă și minciună țara pentru a o vinde intereselor străine”, a declarat, miercuri, Călin Georgescu, la ieșirea din sediul poliției ilfovene, unde a fost să semneze controlul judiciar. Măsura preventivă a fost prelungită cu încă 60 de zile în urma deciziei de săptămâna trecută a procurorilor.