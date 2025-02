Călin Georgescu, președintele ales, a fost prezent în studioul Realitatea PLUS, într-o ediție incendiară a emisiunii Culisele Statului Paralel.

Călin Georgescu a fost prezent în emisiunea Ancăi Alexandrescu, unde a făcut dezvăluiri incendiare despre culisele jocurilor politice, despre păpușarii din umbră ce se opun candidaturii omului care a obținut cele mai multe voturi ale românilor în alegerile prezidențiale, dar și despre planul lui Donald Trump pentru România.

Anca Alexandrescu: Au fost multe insulte in ultima perioada, oameni care jignesc.

Calin Georgescu: Insulta este declaratia infrangerii. Insultele pe care ni le adreseaza noua, tuturor, sunt declaratia ca sunt infranti, ca s-a incheiat, si neavand altceva folosesc astfel de limbaj.

Stiti cum e, nu sunt oameni buni si oameni rai. Sunt oameni fericiti si oameni nefericiti. Pentru ca in momentul in care dispare iubirea dispare omenirea.

Dar exista si un alt aspect fata de ce ati intrebat. Pentru ca aceasta ura o vedem in acest euroextremism consistent, poate ati observat in ultima perioada, foarte consistent, care divide societatea, nu doar aici, ci in toataEuropa, si care in plus de atat, provoca si ne aduce in fata acesti falsi pro-europeni, care defapt sunt mai mult pro coruptie si pro-putere, pentru ca le este frica ca odata aflat adevarul, totul se duce de rapa. Si aceti falsi pro-europeni ne spun ca odata ce suntem in UE si NATO si camasa trebuie sa ne-o dam jos de pe noi. Aste inseamna sclavagism, nu parteneriat. Si in plus, ni se inoculeaza ideea ce UE si NATO ne-au facut o onoare ca suntem acolo. Eu va spun ca este exact invers: noi am facut onoare Uniunii Europene si NATO ca suntem acolo, pentru ca am imbogatit Europa cu economia noastra, cultura noastra, istoria noastra, oamenii nostri, deci este exact invers.

Dar apare un sentiment pe aceasta formula de ura, apare sentimentul pe care il vedem de reeducare sociala, este exact ce am patit in perioada neomarxista, bolsevica, cel putin in anii 44, pana prin 60 parintii nostri stiu bine, cand era aceasta reeducare pentru ca poprul roman, exact ca si acum a spus Dumnezeu este peste tot, si ei au spus, nu, este partidul unic. Acum este UE, este Bruxelles, de fapt, in esenta, care dicteaza totul. Si apare aceasta reeducare sociala, legata de sistemul sorosist. Si atunci vedem ceva mai mult, am vazut si zilele acestea, ati vazut propunerea destul de consistenta si clara: Istoria si georgrafia este scoasa din clasa 11 si 12. Deci ce vedem aici? Cancel culture. Deci de departe vedem o actiune de rupere a identitatii noastre de catre niste indivizi programati pentru a face asa ceva, si care nu au nimic de a face cu natia noastra. Si suntem in pozitia, inclusiv legata de furtul tezaurului, care este in combinatie cu scoaterea istoriei si geografiei din scoala, sa realizam ca fix acest lucru se doreste: ruperea de radacini, rupere de noi insine, ruperea evident de Dumnezeu. Noi suntem pregatiti sa dam raspunsul pentru ei, mai ales ca lumina noastra este data in primul rand de eroi, de ce am avut ca inaintasi. De ceea ce au insemnat inchisorile comuniste, Pitesti, Sighet, nu sunt lucruri simple. Ei au rezistat pentru noi. Asa vom rezista si noi pentru a ne apara credinta, dreptatea si libertatea.

Anca Alexandrescu: Au aparut niste controverse in urma interviului dumneavoastra la Ion Cristoiu. Controversa a aparut in urma declaratiilor vizavi de Bucovina si Basarabia. As vrea sa clarificati

Calin Georgescu: In primul rand aici vorbim de o clasa poltica, daca imi permiteti, foarte ipocrita, si cu dubla masura fata de interesul lor. Inainte o sa spun intelepciunea marelui grec Esop, care spunea minte mica si ingamfare mare. De fapt, Aesopus, cum ii spuneau grecii, zicea cu cat mintea este mai mica, cu atat ingamfarea este mai mare. Asta se intampla si cu ei. De ce spun asta: In primul rand sunt siderat ca sunt atat de superficiali si analfabeti functional, intrucat eu m-am referit la o chestie extrem de simpla. Este nevoie sa invatam din experienta noastra, din istorie. Lumea este in schimbare. Noi la momentul respectiv, vorbesc de cel de-al doilea razboi mondial, am facut multe greseli. Nu am stiut precis cum sa ne orientam si din Romania Mare am devenit Romania mica. Pentru noi, si cum am prezentat-o eu intr-o ipoteza teoretica, nu este bine sa ne prinda pe picior gresit nimica, pentru ca sunt repere istorice peste care nu poti sa treci, este firesc asa ceva. Asta a spus-o si Parlamentul Romaniei in 1991 pe 29 noiembrie. Scris declaratia Parlamentului Romaniei, fix despre ce vorbim noi acum.

Dar dincolo de asta, nu am acuzat si nu doresc altceva. Eu am spus doar ca este bine sa fim pregatiti pentru orice situatie apare. Pe noi ne intereseaza, asa cum am spus de fiecare data, pace, linistea, numai asa putem construi. In razboi puntile se distrug, nu mai poti sa ai nimic. Deci dincolo de prioritatea de rang zero si de unica solutie, pacea, restul sunt potentiale situatii care pot aparea si cum spuneam, sa nu mai fim prinsi ca inistoria care ne-a prins pe picior gresit, si sa avem cat de cat o idee de ce se poate intampla, este un lucru absolut firesc.

Dar mai ma ceva interesant de spus. In 35 de ani s-a tot vehiculat, s-a tot spus permanent, de autonomia Tinutului Secuiesc, de Transilvania. Pe nimeni din aceasta clasa politica si media sau anumiti jurnalisti care au aparut apropo de comentariile pe aceasta tema, cu solda, ca sa spun asa, nu au fost preocupati de acest subiect. Aici este o tema. Dupa aceea, faptul ca nu se spune nimic, repet, este un semn mare de intrebare. Nu acum in mod special, dar mai tot timpul s-a pus aceasta chestiune care este total neavenita si neadevarata, si nu afre nimic de a face cu istoria neamului. Noi suntem aici de la facerea lumii. Tezaurul care a fost furat, numai coiful de la Cotofenesti, dovedeste prezenta noastra de acum peste 2500 de ani.

Anca Alexandrescu: Azi la congresul PSD Marcel Ciolacu a spus niste lucruri foarte interesante.

Calin Georgescu: Se vede ca a muncit mult ca sa spuna lucrurile astea. Apreciez munca pe care a depus-o ca sa invete fata de ce stiam ca spune, niste lucruri pe care nu le regaseam la el inainte, insa dincolo de asta, este in pimul rand o recunoastere a situatiei si a infrangerii, asa cum am spus mai devreme, si victoria poporului roman, din ceea ce vad eu aici. Sigur, este si un amestec bizar, tinand cont ca au scos de la naftalina o epava, ceva de genul asta si au spus „asta va fi candidatul nostru”. Si peste toate, este foarte interesant cum se mentine si acest cuplaj total nefiresc impreuna cu PNL, asta ma refer. Adica eu nu imi dau seama cum s-a putut sa ajunga acest Bolojan sa le faca liberalismul. De la sofer de camion care, sigur este o meserie onorabila, daca o stii, dar treci prin zona de coruptie grava, si ma refer la cautat de Interpol, dosare penale, si este foarte bizar. Este vorba de o situatie foarte delicata in primul rand, tu, ca partid social democrat, cel mai mare din Romania, iti aduci pe altcineva din afara partidului, si tot partidul accepta, adica oamenii astia practic cred ca sunt in situatia in care vor sa se dinamiteze de unii singuri. Eu cred ca daca in momnetul de fata s-ar face alegeri, va dpun sigur, PSD si PNL nu ating nici 5%. Acum, azi.

Si merg putin mai departe si zic ca aceste fake news-uri care apar despre poporul roman, despre mine: Toate aceste lucruri, cum a spus Marcel Ciolacu, anulezi alegerile, eu le aduc aminte ce s-a intamplat zilele trecute in America, unde toate aceste fake news-uri care sunt date de jurnalistii cu solda sau de media aservita politic. Presedintele Trump, imediat dupa investitutra, toate aceste medii, CNBC, CNN, Washington Post, platesc zeci de milioane despagubire. Dupa cate stiu CNN este si prin Romania. Nu se stie ce va urma, ca roata se invarte. De aceea am rabdare, si am rugat si oporul roman sa aiba rabdare.

Eu spun ca acest curent al transformarii, deja actionat rapid de catre presedintele Donald Trump e real, vedem cu ochii nostri, se intampla una dupa alta in fiecare zi. Aceste lucruri nu vor ramane fara ecou, inclusiv in Romania, foarte curand, e o chestie de rabdare. De aceea, ceea ce a spus astazi Marcel Ciolacu demonstreaza ce spuneam mai devreme, ca lucrurile vor fi pe un culoar, si sunt deja, pe un culoar de transformare rapid si ca perioada lor de glorie a apus.

Am o mentiune la acest capitol: Sunt trei institutii, Ministerul de Interne, SIE si SRI, care conform fisei postului, ar trebui sa se ocupe strict de tara, de aparararea poporului, de bunastarea lui, de imunitatea noastra sociala si economica. Nu scrie in fisa postului sa faca afaceri personale sau manipulare electorala. Am spus chiar aici, stergem tabla, o rescriem din nou, importanta este bunastarea si stabilitatea poporului roman. Insa se pare ca nu au inteles acest lucru. Eu am spus ca la randul meu primesc si eu informatii. In niciun caz, cum s-a spus, dosare secrete sau clasificate. Am spus cele legate de furturi, de abuzurile care se fac impotriva poporului roman. Si acum, cand am fost pe 24 ianuarie, am primit foarte multe chestiuni de acest gen.