Conform unor surse, săptămâna viitoare ar urma să fie citat în fața magistraților pentru a se analiza dacă se prelungește această măsură preventivă pentru alte 60 de zile, însă orice decizie s-ar lua, aceasta nu va fi definitivă.

Avocații lui Călin Georgescu au depus mai multe petiții la CSM împotriva președintelui Nicușor Dan și a deputatului PNL Alexandru Muraru, pe care îi acuză de imixtiuni și presiuni asupra Justiției.

Documentele au fost înregistrate și urmează să fie discutate în următoarea adunare a magistraților CSM. În acest caz, se poate da un verdict clar, în care să se precizeze de către magistrați că independența justiției este afectată.

Pentru al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurori, pe masa magistraților de la Curtea de Apel București, nici până în prezent nu a fost fixat un termen de judecată.

Călin Georgescu a depus petiții la CSM împotriva lui Nicușor Dan și a lui Alexandru Muraru. Acuzații grave de ingerințe în justiție – DOCUMENTE