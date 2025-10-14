Călin Georgescu se prezintă din nou în fața polițiștilor de la secția de poliție din Buftea, în cadrul măsurii preventive de control judiciar. Conform unor surse Realitatea Plus, magistrații ar urma să analizeze dacă vor prelungi sau nu această măsură preventivă. Acțiunile în instanță asupra anchetelor sunt blocate, iar în prezent există foarte multe controverse cu privire la dosarele penale.
Conform unor surse, săptămâna viitoare ar urma să fie citat în fața magistraților pentru a se analiza dacă se prelungește această măsură preventivă pentru alte 60 de zile, însă orice decizie s-ar lua, aceasta nu va fi definitivă.
Avocații lui Călin Georgescu au depus mai multe petiții la CSM împotriva președintelui Nicușor Dan și a deputatului PNL Alexandru Muraru, pe care îi acuză de imixtiuni și presiuni asupra Justiției.
Documentele au fost înregistrate și urmează să fie discutate în următoarea adunare a magistraților CSM. În acest caz, se poate da un verdict clar, în care să se precizeze de către magistrați că independența justiției este afectată.
Pentru al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurori, pe masa magistraților de la Curtea de Apel București, nici până în prezent nu a fost fixat un termen de judecată.
La finalul săptămânii trecute, avocații lui Călin Georgescu au depus petiții la Consiliul Superior al Magistraturii, după ce Alexandru Muraru a sesizat Parchetul și a cerut arestarea sa. Fostul candidat interzis la prezidențiale a depus o petiție și împotriva președintelui Nicușor Dan, pentru că a intervenit în justiție. Cei doi sunt acuzați că ar fi distrus prezumția de nevinovăție, implicându-se în actul de justiție și exercitând presiuni și ingerințe.