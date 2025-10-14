Călin Georgescu se prezintă din nou în fața polițiștilor de la secția de poliție din Buftea, în cadrul măsurii preventive de control judiciar. Conform unor surse Realitatea Plus, magistrații ar urma să analizeze dacă vor prelungi sau nu această măsură preventivă. Acțiunile în instanță asupra anchetelor sunt blocate, iar în prezent există foarte multe controverse cu privire la dosarele penale.

 

