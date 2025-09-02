Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menționând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.

‘Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de față, Ministerul de Finanțe cu siguranță va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, așa este programată.

Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate – unele s-au aplicat de la 1 august, știți foarte bine, încă nu avem decât o lună și nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele.

De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele își vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor‘, a explicat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, întrebat cât va fi deficitul bugetar la sfârșitul anului după adoptarea celor două pachete de măsuri.

AGERPRES