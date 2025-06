Președintele interimar al PNL, premierul desemnat Ilie Bolojan, a anunțat că protocolul coaliției de guvernare va fi semnat cel mai probabil luni.

”Suntem în situația în care, în urma discuțiilor pe care le-am avut în această perioadă, avem o formă acceptată de protocol de coaliție, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite condițiile pentru a presupune că la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni, am putea avea o majoritate parlamentară formată din patru partide plus parlamentarii minorităților naționale care să susțină formarea și votarea unui nou Guvern. Acest protocol a fost aprobat astăzi și de către PNL. Prin urmare, așa cum am declarat de la început, PNL este conștient de responsabilitatea sa și de necesitatea de a forma cât mai repede un Guvern care să treacă cât mai repede posibil la corectarea deficitelor bugetare, la luarea măsurilor de stabilizare a finanțelor țării, la reforma statului și la prioritizarea proiectelor de investiții. (…) În această seară urmează să se parcurgă încă o dată toate documentele care țin de cele patru partide și grupul minorităților, care vor urma să semneze acest protocol. Foarte probabil, mâine se va semna protocolul. Odată cu toate elementele clarificate, voi face declarații la semnarea acestui protocol”, a spus Bolojan, după ședința Biroului Politic Național al PNL, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

El a precizat că și în ceea ce privește programul de guvernare și principalele direcții care vor fi susținute, miniștrii propuși vor fi audiați, luni, în comisiile de specialitate, iar la final va prezenta aceste direcții și măsurile pe care le va adopta viitorul Guvern.

”Și acest document este aproape în totalitate finalizat. El presupune câteva direcții importante, care țin de urgențele pe care le avem în primul rând, și pe acestea se va concentra efortul guvernamental, cel de a pune ordine în finanțele publice din toate punctele de vedere, reducerea cheltuielilor inutile, eliminarea privilegiilor, descentralizare, debirocratizare, digitalizare, reforma statului per ansamblu. O a doua direcție importantă este aceea de a asigura prioritizarea investițiilor prin clarificarea aspectelor care țin de fondurile europene, atât pe ceea ce înseamnă Programul Național de Redresare și Reziliență, cât și pe fondurile de coeziune, prin renegocierea acestor documente, prin îndeplinirea jaloanelor, prin urgentarea absorbției de fonduri europene, în așa fel încât să asigurăm investiții pentru perioada următoare care să genereze creștere economică. O a treia direcție importantă este cea de a adopta măsuri de bună guvernare în toate domeniile, care țin de responsabilitate, de exercitarea serviciului public cu dedicare în folosul cetățenilor țării noastre și cu respect față de aceștia. Și aceste documente principale care compun programul de guvernare au fost aprobate de către PNL”, a mai spus Bolojan.

Biroul Politic Național al PNL a validat, duminică, propunerile de miniștri în viitorul Cabinet condus de Ilie Bolojan: Cătălin Predoiu – nominalizat la Interne, Alexandru Nazare – Finanțe, Daniel David – Educație, Dragoș Pîslaru – Fonduri Europene.

