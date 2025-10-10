Premierul Ilie Bolojan este acuzat de sindicate că sfidează angajații din administrație, după ce a declarat că fără împrumuturi guvernul nu ar putea plăti salariile bugetarilor. Liderii sindicali susțin că, prin aceste afirmații, șeful guvernului ar fi recunoscut indirect că și propriul său salariu este achitat din banii luați pe datorie.

„Pe scurt, premierul ne spune că România funcționează pe datorie chiar și pentru plata oamenilor care o susțin. Prin aceste cuvinte, Ilie-Gavril Bolojan a recunoscut în cele din urmă adevărul: e nevoit să se împrumute ca să își plătească indemnizația de prim-ministru”, au transmis sindicaliștii.

În paralel, Bolojan a trecut la avertismente dure pentru autoritățile locale. El a precizat că neplata contribuțiilor sociale, precum CAS și CASS, reprezintă caz penal.

Sindicatele îl acuză pe premier că îi transformă pe bugetari într-o „povară publică”, prezentându-i ca pe un cost uriaș pentru care statul este obligat să facă împrumuturi.

„Pentru partide, Guvernul nu are nevoie să se împrumute. Când vine vorba de salariile angajaților, brusc apare criza de numerar. Este o strategie perfidă: promovarea urii de clasă împotriva bugetarilor pentru a legitima „măsuri dure”, să determine publicul să urască profesorii, medicii, polițiștii și funcționarii publici și să accepte tăieri, hărțuiri și concedieri”, au mai transmis sindicaliștii.

Aceștia cer premierului să vină cu explicații publice clare și să își asume responsabilitatea pentru recunoașterea că până și indemnizația sa este finanțată din împrumuturile contractate de România.

„Noi nu cerem milă, ci respect și o explicație publică reală de la premierul care recunoaște că își finanțează propria indemnizație din bani luați cu împrumut. NOI NU suntem EI”, a transmis Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.