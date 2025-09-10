13 persoane au fost declarate moarte și peste 300 au fost duse la spital în urma intervențiilor salvamontiștilor din întreaga țară, în luna august, potrivit unui bilanț prezentat miercuri de Salvamont România.

Bilanț Salvamont pentru luna august: 13 morți și peste 300 de răniți duși la spital

Salvamontiștii au fost solicitați să intervină în 585 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, cu 56 mai multe decât în luna similară de anul trecut, acțiuni în care au fost salvate 701 persoane.

Dintre acestea, 204 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de Ambulanță, 73 au fost transportate cu ambulanțele Salvamont, 31 persoane au fost predate elicopterelor SMURD-IGAV, iar 13 persoane au decedat pe munte.

Din numărul total de intervenții, 488 de intervenții au avut loc în zona montană – fiind salvate 609 de persoane, 86 de persoane s-au prezentat și au beneficiat de prim ajutor la cabinetele medicale ale bazelor Salvamont, iar 11 intervenții au avut loc în afara zonei montane, în locuri greu accesibile, acțiuni la care salvamontiștii au fost solicitați să intervină cu mijloacele și tehnicile lor specifice pentru soluționarea cazurilor.

Din numărul total de intervenții în 8 situații s-au folosit drone de căutare-salvare, în două intervenții câini de căutare Salvamont, și într-o intervenție scafandri Salvamont, detectorul de persoane înecate și drona subacvatică.

Prin Dispeceratul Național Salvamont au fost primite, direct, 488 de apeluri prin care se anunțau accidente montane și 53 de apeluri care anunțau incendii în zona montană și submontană, restul apelurilor de urgență fiind primite și preluate direct de către salvamontiști prin Serviciul Unic de Urgență 112 sau prin dispeceratele locale ale echipelor salvamont.

Structurile Salvamont avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate.