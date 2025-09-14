Apar noi informații în legătură cu bătaia mortală din Craiova. Potrivit anchetatorilor, incidentul șocant ar fi pornit de la o fată care a refuzat să se căsătorească cu unul dintre indivizi. Agresorii s-au șicanat cu mașinile în trafic, s-au acroșat, apoi s-au bătut cu bâtele printre trecători. Un bărbat a murit și alți 7 au fost răniți. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Camerele din supraveghere din zonă au surprins momentul în care bărbații se dau jos din mașini și încep să se lovească fără milă cu bâtele. Unul dintre aceștia cade la pământ fără suflare. Martorii au sunat urgent la 112 și în scurt timp toată zona a fost împânzită de polițiști și echipaje de prim ajutor.

Oficialii au transmis că scandalul ar fi pornit de la o fată de 17 ani, care a refuzat căsătoria cu cel căruia i-a fost promisă, pentru că iubea pe altul. Tânăra a ajuns și ea la spital cu atac de panică.

„Au fost desfășurate activități operative din partea politiei doljene, cei care au părăsit locul producerii faptei fiind găsiți în localitatea Braniste”, a declarat Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt Ipj Dolj.

Oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească care au fost cu exactitate cauzele altercației.

Sursa: Realitatea de Dolj