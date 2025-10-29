U-BT Cluj-Napoca a învins în deplasare echipa germană Veolia Towers Hamburg, cu scorul de 95-76 (23-21, 29-9, 20-20, 23-26), marți seara, în Grupa A a competiției masculine de baschet EuroCup.

”U” a reușit a doua sa victorie consecutivă în competiție, după un sfert secund de excepție, câștigat la o diferență de 20 de puncte (29-9).

Proaspătul cetățean român Daron Russell a fost cel mai bun jucător al campioanei României, cu 26 de puncte, 5 recuperări, 4 pase decisive.

Dusan Miletic s-a remarcat cu 15 p, 6 rec, Karel Guzman a adăugat 11 p, 3 rec,

De la Veolia Towers Hamburg s-au evidențiat Leonard Thorpe, cu 18 p, 3 rec, 6 pd, Zacharie Perrin a adăugat 17 p, 7 rec, iar Carlos Stewart a contribuit cu 11 p.

În alt meci din Grupa A, Hapoel Bank Yahav Ierusalim a învins-o pe Aris Salonic Betsson cu 103-76.

Pe 5 noiembrie, în etapa a șasea, U-BT Cluj-Napoca va juca pe teren propriu cu Cedevita Olimpija Ljubljana.