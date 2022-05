O barjă încărcată cu 1700 de tone cărbune s-a scufundat în Dana 99 a Portului Constanţa. Căpitania Zonală Constanța investighează cauzele producerii evenimentului.

Barja urma să plece într-un convoi pe Canalul Dunăre – Marea Neagră.

Barja a inceput sa se scufunde chiar lângă cheu, sub privirile docherilor care au dat alarma. In scurt timp, intreaga incărcătură a dispărut în acvatoriul portuar. Pentru că incidentul a avut loc in imediata apropiere a danei, traficul naval nu a fost pus in pericol, au transmis reprezentanții ANR.

Autoritatea Navală Română a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a petrecut acest eveniment.

