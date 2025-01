Maria Vasii, avocata lui Călin Georgescu a venit cu documente explozive despre anularea turului doi si despre noua strategie a lui Calin Georgescu pentru ca alegerile sa fie reluate.

Maria Vasii, avocata lui Călin Georgescu, a adus în atenție o serie de documente care ar putea avea un impact semnificativ asupra alegerilor din România. Conform declarațiilor sale, aceste informații sunt esențiale în procesul de contestare a deciziei Curții Constituționale (CCR) din 6 decembrie, care a dus la anularea turului doi al alegerilor.

Realitatea Plus: Intelegem, in ceea ce priveste procesul de la CEDO, prin care a fost pusa in discutie decizia CCR din 6 decembrie, se poate intampla ceva care sa schimbe efectiv cursul alegerilor din Romania din perspectiva dumneavoastra? Ce informatii noi aveti?

Maria Vasii: Asa este, aici vreau sa aduc urmatoarele precizari: Noi tinem legatura cu stafful care se ocupa de cauza noastra in fiecare saptamana. Zilelel acestea ne-au solicitat alte documente pe care tocmai le-am transmis, iar guvernul ne-a oferit cea mai importanta proba pentru ca noi sa asteptam o solutie favorabila decisiva de la Curtea Europeana. Ma refer la aceasta Ordonanta 1/2025, iar pozitia domnului Grebla, anterior exprimata, confirma prin sinceritatea si onestitatea dansului ceea ce urmeaza sa va spun. Aceasta ordonanta este dovada clara a loviturii de stat. Se asteapta ca parlamentul sa anuleze aceasta ordonanta si nu sa o aprobe, si aceasta in cel mai scurt timp, deoarece este o ordonanta vicleana, ticaloasa, si spun acest lucru deoarece au incercat sa-l transfere pe domnul Toni Grebla, respectiv AEP, acele texte prin care vor sa desavarseasca lovitura de stat.

Si spun acest lucru deoarece, atat cu privire la campania pe TikTok, daca tot vorbim despre ea, ci si programul inchiderii sectiilor de votare in diaspora, au fost trecute intr-un mod viclean in raspunderea domnului Toni Grebla, respectiv AEP. Va rog sa observati ca atat in cuprinsul art.17 cat si art.6 in ceea ce priveste tiparirea buletinelor de vot, toate acestea sunt trecute printr-o hotarare a AEP despre care Toni Grebla nici nu avea habar. Iar reprezentantul guvernului s-a dezis.

De ce conteaza aceste aspecte. Pentru ca sunt niste ilegalitati. Interzicerea campaniei pe TikTok si sanctionarea se fac in baza unui regulament mentionat in justificcarea acestei ordinante de urgenta, un regulament european care va intra in vigoare doar in 25 octombrie 2025. Atentie. Deci noi suntem tinuti cu amenintarea unor sanctiuni pentru continuarea campaniei pe platforme in baza unei legi care nu exista, care va fi in vigoare doar din 25 octombrie.

Cine va raspunde daca incearca sa respecte aceasta ordonanta? Domnul Toni Grebla. De altfel, in ceea ce priveste inchiderea sectiilor de vot si programului electoral de asemenea e pus in responsabilitatea domnului Toni Grebla.

Si acum ne intoarcem la ordonanta de urgenta. Raportul OSCE cu privire la alegerile din Romania, in care OSCE, cel mai important organism de monitorizare a alegerilor din intreaga lume, afirma ca Romania a primit recomandarea sa renunte la ordonantele de urgenta pentru ca nu e permis sa organizezi un proces electoral prin ordonante de urgenta.

Realitatea Plus: Ne puteti explica, pe intelesul tuturor, ce documente noi ati depus la CEDO pentru anularea alegerilor, apropo de octombire? Si ce se intampla in octombrie 2025 exact?

Maria Vasii: Fundamentarea juridica a acestei Ordonante 1/2025 de organizare a noului proces electoral pentru alegerea presedintelui se fundamenteaza pe un regulament al Uniunii Europene care va intra in vigoare doar din octombrie 2025. Nu e posibil sa organizam alegerile in mai fundamenta pe principalele aspecte ale campaniei electorale ce sunt reglementate numai de la sfarsitul anului pentru intreaga Uniune Europeana. Ori in acest context noi vedem ca aceasta ordonanta de urgenta este pregatita impotriva legii internationale

Realitatea Plus: Dar ce stipuleaza acest regulament UE? Si ce intra in contradictie cu alegerile?

Maria Vasii: Aveti in vedere ca intregul proces electoral, pus in situatia de a se relua si turul unu si turul doi, este coordonat prin aceasta ordonanta de urgenta cu trimitere la acest regulament, vizavi de desfasurarea campaniei electorale pe platforme online, dar si modul in care se organizeaza efectiv campania electorala, care este, asa cum spuneam, reglementata de data aceasta cu tinta exacta de a elimina acesti candidati, care in prezent se pare ca au fost promovati prin aceste metode de campanie electorala specifica candidaturii lui Calin Georgescu.

Realitatea Plus: Ce ar trebui sa tinem cont, noi, aici in Romania, plecand de la reglementarile europene? De ce guvernantii nu pot hotara ei aici in tara, fara sa tina cont de reglementarile europene?

Maria Vasii: Este corect sa va puneti aceasta intrebare. Eu ma intorc la teza fundamentala. De ce am apelat la organismele internationale, si in special la CEDO, pentru ca este singura instanta internationala care poate sa verifice legalitatea deciziei Curtii Constitutionale prin care a fost anulat turul doi. De asemenea, Curtea Europeana are dreptul si competenta, pe calea masurilor provizorii, sa dispuna suspendarea acestor decizii si respectiv reluarea calendarului electoral. In aceste conditii, in atributiile pe care le are curtea, pana la sfarsitul lunii ianuarie se poate emite o asemenea decizie si in aceste conditii guvernul va fi obligat sa renunte la aceasta ordonanta 1/2025 si sa emita acele acte normagtive cu putere de lege care sa respecte si constitutia, si legea 370 cu privire la alegerea presedintelui Romaniei. De aceea ar trebui sa apelam pe cale judiciara la organismul competent sa se pronunte, pentru ca pe plan intern judecatorii nu vor sa se pronunte.

