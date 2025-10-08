Alianța pentru Unirea Românilor cere demisia șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.

Liderul deputaţilor AUR îl acuză pe Raed Arafat că a transformat sistemul de urgenţă într-un „mecanism de panică permanentă”.

„Românii au fost din nou supuşi unui spectacol grotesc de panică naţională orchestrată între autorităţi şi presa de sistem. Emiterea codului roşu şi avalanşa de ştiri alarmiste au demonstrat că statul condus de Raed Arafat funcţionează prin frică, nu prin competenţă”, a declarat Mihai Enache.

Politicianul AUR consideră că șeful DSU este „etern în funcţie”, în ciuda greşelilor repetate.

„În pandemie, [Raed Arafat – n. red] a fost arhitectul unei politici de teroare, iar acum continuă scenariul cu alerte peste alerte, mesaje transmise haotic şi populaţie speriată fără motiv real”.

„Ne avertizează după ce fenomenele s-au produs, iar când trimite alerte preventive, acestea anunţă dezastre care nu mai vin niciodată. România nu mai are nevoie de frică, ci de responsabilitate şi adevăr”, susține Mihai Enache.

AUR atrage atenţia că lipsa de încredere în alertele oficiale ar putea avea consecinţe grave în situaţii reale de criză.

Ploile torențiale și vântul puternic au provocat pagube în peste 60 de localități din 20 de județe (Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea) și în municipiul București.

Forțele de intervenție rămân mobilizate în teren pentru sprijinirea populației și gestionarea rapidă a oricăror situații de urgență.

Situația este monitorizată permanent, iar autoritățile sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare în funcție de evoluția fenomenelor meteo.

Meteorologii au emis avertizare un cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, valabil până miercuri (ora 15:00), pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, estimând cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.

Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui cod galben.